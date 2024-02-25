В Новосибирске в марте 16 дней подряд ожидается снег

В Новосибирске ожидается постепенное смягчение холодов в ближайшие месяцы.

В марте, по прогнозам «Гисметео» и «Яндекс Погоды», температура будет колебаться от -3 до -8 градусов, с возможностью снегопадов в первые дни весны. К 8 марта ожидается усиление холода до -13...-21 градуса, с продолжением снегопадов в течение первых шестнадцати дней месяца.

В апреле, по данным «Яндекса» и «Русметео», ожидается более теплая погода, но все же возможны низкие температуры до -6 градусов и снегопады, особенно в середине месяца.

В мае, по данным «Яндекс Погоды», ожидаются самые теплые дни с температурой до +18 градусов днем и от +11 до +13 градусов ночью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском нанесут дорожную разметку за 7 млн рублей.