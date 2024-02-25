В Новосибирской области ребенок зажег свечу на балконе и устроил пожар

Маленький ребенок устроил пожар в НСО.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщила о том, что в Искитиме 24 февраля пожарные спасли мальчика из квартиры, где загорелся балкон.

По предварительным данным, ребенок остался один дома и решил зажечь свечу на балконе, которая через некоторое время упала на домашние вещи.

В результате пожара сам мальчик не пострадал. Всего на возгорание реагировали 12 человек и три единицы техники

Напомним, что в Новосибирской области в 2024 году 16 человек спасли пожарные извещатели.