В Новосибирской области в 2024 году 16 человек спасли пожарные извещатели

16 человек спасли пожарные извещатели в 2024 году в НСО.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что с начала 2024 года благодаря пожарным извещателям спасли 16 человек, из которых шестеро детей.

«Где-то подгорели продукты, где-то натянуло дым из печки. Хорошо, что все закончилось благополучно, но страшно представить, что могло бы случиться, не подай АДПИ сигнал тревоги», — передали в ведомстве.

Также отмечается, что установленный АДПИ помогает обнаружить признаки пожара на ранней стадии и разбудить спящего человека громким звуковым сигналом.

Напомним, что возбуждено уголовное дело после гибели двух новосибирцев при пожаре.