Возбуждено уголовное дело после гибели двух новосибирцев при пожаре

В результате пожара, произошедшего ночью 24 февраля 2024 года в многоквартирном жилом доме №30/1 на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска, двое мужчин погибли.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по этому факту и поставила его на контроль, сообщили 24 февраля в пресс-службе надзорного органа.

После тушения пожара на лестничной площадке было обнаружено тело 54-летнего мужчины, а 35-летний житель дома скончался в карете скорой медицинской помощи. Также трое жителей подъезда были доставлены в медицинское учреждение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 ч. 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ход расследования и его результаты находятся под контролем прокуратуры.

Напомним, ранее стали известны подробности ночного пожара в Новосибирске.