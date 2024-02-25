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общество

Врачи из Новосибирска поставили уникальный протез пенсионерке из Сургута

Фото: freepik

Новосибирские врачи поставили уникальный протез пенсионерке.

У пенсионерки 70 лет из Сургута были серьезные проблемы с тазовой костью, из-за чего она практически не ходила, поэтому чтобы устранить тяжелый дефект, местные врачи обратились за помощью в Новосибирск.

В результате чего было решено применить технологию 3D-моделирования имплантатов — пенсионерке сделали компьютерную томографию, по снимкам которой напечатали точную копию поврежденной тазовой кости, после чего был смоделирован поврежденный фрагмент.

В результате ей провели операцию, которая прошла успешно.

Напомним, что в Новосибирске врачи НИИТО спасли «хрустальную» девочку.

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Валерия Митрохина
Журналист

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