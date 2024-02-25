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общество

За 7 миллионов рублей в Искитиме Новосибирской области нанесут дорожную разметку

Фото: freepik

В Искитиме нанесут дорожную разметку за 7 миллионов.

На портале госзакупок появилась информация о том, что администрация Искитима Новосибирской области ищет подрядчика для нанесения разметки на автомобильных дорогах города.

Начальная цена контракта составляет 7 048 037 рублей. Всего подрядчику необходимо будет нанести 7 926 квадратных метров разметки краской и термопластиком на улицах, перекрестках и пешеходных переходах.

Заявки принимаются до 1 марта текущего года.

Напомним, что в Новосибирской области отремонтируют 91 дорогу в 2024 году.

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Валерия Митрохина
Журналист

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