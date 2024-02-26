Число погибших при пожаре в Новосибирске выросло до четырёх

В результате пожара в доме на улице Адриена Лежена,30/1 в Новосибирске, число погибших выросло до четырех человек.

Школьница и её мать, которые были доставлены в больницу после происшествия, скончались от полученных ранений. Об этом «Сибирскому экспрессу» рассказал депутат горсовета Георгий Андреев (КПРФ).

Помимо них, погиб отец девочки. Старший брат участвует в спецоперации.

По рассказам местных жителей, пожарные не могли подвезти лестницу к эпицентру пожара. Пострадавшие были эвакуированы через задымленный подъезд.

Ранее Сиб.фм писал, что возбуждено уголовное дело после гибели двух новосибирцев при пожаре.