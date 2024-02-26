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общество

Двоих новосибирцев задержали по подозрению в финансировании террористов в Сирии

Фото: скриншот из видео

В 22 регионах России были задержаны 49 подозреваемых в связи с сбором и перечислением денежных средств боевикам в Сирии.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. По информации ведомства, некоторые из задержанных использовали интернет-ресурсы для распространения радикальной исламской идеологии среди мусульманской общины России и оправдывали террористическую деятельность.

Двоих подозреваемых задержали в Новосибирске.

ФСБ утверждает, что речь идет о поддержке движения «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Ранее Сиб.фм сообщал, что к новосибирским следователям обратились 800 вахтовиков, обманутых по всей России.

«Катиба Таухид валь-Джихад»* — движение признано террористическим и запрещено в России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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