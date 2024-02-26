Квартиру с видом на Центральный парк продают за 35 млн в Новосибирске

За 35 миллионов рублей продают квартиру в Новосибирске.

На сайте недвижимости n1.ru разместили объявление о продаже элитной четырехкомнатной квартиры в центре Новосибирска с видом на Центральный парк. Стоимость жилья составляет 35 миллионов рублей.

В квартире находится кухня-гостиная с эркерным окном, большая детская и спальня.

Само здание дома оснащено многоуровневой системой безопасности, куда пройти можно только по пропускам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают карты Таро за 40 тысяч рублей.