На прошлой неделе в Новосибирской области погибли 5 человек при пожарах

Во время пожаров на прошлой неделе в Новосибирской области погибли 5 человек.

По данным пресс-службы МЧС по Новосибирской области, за неделю с 19 по 25 февраля в регионе произошло 87 пожаров, в них погибли пять человек, в том числе один ребенок, 16 человек спасли сотрудники МЧС.

Основными причинами пожаров за последнее время является нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность при курении и игры детей с огнём.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ребенок зажег свечу на балконе и устроил пожар.