Новосибирский ТЦ «Ройял Парк» зарегистрировал свой товарный знак

Выручка ТЦ «Ройял Парк» в Новосибирске составляет более 200 млн рублей.

В Новосибирске ТЦ «Ройял Парк» запатентовал свой логотип с названием, который размещен на торце здания. Об этом появилась информация на ФИПС, обратил внимание Сиб.фм.







ТЦ «Ройял Парк» под данным названием работает с 2007 года, однако товарный знак руководство запатентовало только в феврале 2024-го.

Торговым центром управляет Ерлан Куандык, также он является гендиректором ТЦ «Голден Парк». Их общая выручка — более 450 миллионов рублей в год.

Площадь «Ройял Парка» — больше 43 600 квадратных метров, он находится на Красном проспекте между станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская». Здание имеет четыре этажа и парковку.



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