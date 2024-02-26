«Он продолжал его избивать»: под Новосибирском тренер по боксу умер после драки с соседом

Сегодня, 26 февраля, под Новосибирском хоронят тренера по боксу Максима Тютина. В Криводановском сельсовете в День защитника Отечества погиб спортсмен – его избил до смерти сосед.

В понедельник, 26 января, в ДК Криводановка прощаются с известным местным тренером по боксу Максимом Тютиным. Мужчина погиб в День защитника Отечества. Драка началась из-за препирательств с соседом. Хотя некоторые утверждают, что два товарища до этого мирно распивали алкогольные напитки во дворе.

«Неизвестно, из-за чего они повздорили, но мы видели, как началась драка с соседом, вроде они даже были друзьями. После второго удара Максим потерял сознание, но после этого ему было нанесено ещё 14 ударов в голову, — рассказала корреспонденту Сиб.фм знакомая Светлана.

– В тот момент никого рядом не оказалось, чтобы разнять их. Скоро приехала скорая. Им ничего не оставалось, как констатировать смерть».

Как рассказывают очевидцы, медики пытались откачать Максима Тютина, но безуспешно. Сосед был задержан на месте. Мужчина говорит, что не думал, что всё закончится именно так.

«Скорбят Марусино и Криводановка!»

Вечером воскресенья, 25 февраля, тело Максима Тютина привезли домой в Марусино. Тренер по боксу вырастил много талантливых спортсменов, поэтому проститься с ним захотели многие.

«Максим Андреевич тренировал моего внука. У нас всегда только хорошие отзывы о нём были. Он умел заинтересовать мальчишек спортом. Они бежали после уроков сразу на занятия спортом»,

— рассказала бабушка одного из воспитанников Тютина Светлана.

Поминальный обед состоялся в ДК села Криводановка. У десятка местных жителей всё произошедшее не укладывается в голове.

«Был молодой, здоровый парень. Как произошла эта трагическая случайность – представить даже невозможно. Разговаривали буквально за час до случившегося», — говорит знакомый Юрий.

Драка на 15 лет

Обвиняемый в смерти боксёра задержан и даёт показания. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«В настоящее время фигуранту по делу предъявлено обвинение, и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,

— сообщили Сиб.фм в СУ СКР по Новосибирской области.

Товарищу Максима, от кулаков которого умер тренер, грозит 15 лет лишения свободы. Как рассказывают очевидцы, особых конфликтов до того момента между соседями не было.

Напомним, в Новосибирске драки чаще всего происходят в барах на Вокзальной магистрали: там потасовки разнимают в конце каждой рабочей недели.