S7 вылетела со второй строчки крупнейших авиакомпаний России

Согласно отчетам Росавиации за январь, авиакомпания S7 Group уступила свою вторую позицию в рейтинге крупнейших авиаперевозчиков России лоукостеру «Победа».

Это произошло после сокращения пассажиропотока S7 почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Особенно сильно произошло сокращение на внутренних рейсах, где поток уменьшился на 22%.

Причиной этого стало сокращение осенне-зимнего расписания на 15-20% из-за проблем с обслуживанием самолетов Airbus 320/321neo с американскими двигателями Pratt & Whitney. В ответ на снижение объема авиаперевозок, руководство компании приняло решение сократить более 400 пилотов и бортпроводников, работающих на Airbus A320 в Москве.

Ожидается, что в этом году S7 продолжит испытывать трудности, поскольку планирует уменьшить пассажиропоток на 30%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что S7 возвращает прямые авиарейсы Новосибирск — Усть-Каменогорском.