Скончался 87-летний британский финансист Джейкоб Ротшильд

Джейкоб Ротшильд начинал свою карьеру в семейном банке в 1963 году.

Лорд Джейкоб Ротшильд, британский финансист и бизнесмен из известной семьи Ротшильдов, скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в поместье Уоддесдон, управляемом фондом Ротшильдов, через официальный аккаунт в социальных сетях.

В заявлении говорится, что семья, коллеги и друзья с глубокой скорбью отмечают уход бизнесмена, филантропа и культурного лидера.

Лорд Ротшильд начал свою карьеру в семейном банке в 1963 году, а в последующие годы стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году ему было присвоили «Орден Заслуг» от королевы Елизаветы II.

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