В Новосибирске оставили в СИЗО задержанного перед Новым годом педофила

В Октябрьском районном суде Новосибирска продлили арест обвиняемому в сексуальном преступлении в отношении школьницы 46-летнему мужчине.

46-летний мужчина был задержан 26 декабря 2023 года. Педофил напал на школьницу на лице в Октябрьском районе и затащил на обочину. После надругательства девочка всё рассказала родителям, её обидчика очень быстро задержали. Убегая, он получил травмы.

Задержанного обвинили по части 4 статьи 132 УК РФ. 28 декабря педофила доставили в суд, где ему избрали меру пресечения.

«28 декабря 2023 года удовлетворено ходатайство следствия в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года», — сообщали в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области.

После истечения этого срока следователи вновь вышли с ходатайством о продлении ареста. Суд согласился с доводами.

«Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска от 21.02.2024 удовлетворено ходатайство следствия в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ, о продлении ему срока содержания под стражей до 26 апреля 2024 года»,

- сообщили в Октябрьском районном суде.

Также напомним, что в середине декабря 2023 года ещё один педофил был задержан в микрорайоне Родники. Он удовлетворил себя на глазах у маленькой девочки.