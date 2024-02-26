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общество

Стало известно, на каком месте находится Новосибирский зоопарк в рейтинге по стоимости билетов

Фото: «Новосибирский зоопарк» во «ВКонтакте»

Стоимость льготного билета с 1 марта вырастет на 50 рублей.

В данный момент в России работает 39 зоопарков, и каждый из них регулярно повышает цену входного билета. BFM-Новосибирск сравнил цены на билеты 10 самых популярных зоопарков страны. В рейтинг вошли: Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Ижевск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Ярославль.

Таким образом, зоопарк в Новосибирске занял шестое место по стоимости билетов.

Уточним, что с 1 марта стоимость льготного билета вырастет на 50 рублей. Это связано с повышением цен на корма, вакцины, лекарства и строительные материалы.

Напомним, что в новосибирском зоопарке прошло показательное кормление бурых капуцинов.

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Нина Раневская
Журналист

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