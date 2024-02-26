Стало известно, сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в Новосибирске

Согласно исследованию РИА Новости, средний житель Новосибирской области может позволить себе купить 1 084 литра топлива марки АИ-92 на свою среднюю зарплату.

Стоимость литра этого топлива в регионе в январе текущего года составила 48,68 рублей, что на 6,3% выше, чем год назад.

Новосибирская область занимает 25-е место в рейтинге доступности бензина. В то же время, на 24 месте находится Свердловская область, где житель может купить 1 108 литров бензина по цене 49,64 рубля за литр. На 26 месте расположилась Хакасия, где на среднюю зарплату можно приобрести 1 078 литров топлива по цене в 48,83 рубля за литр.

Некоторые из других сибирских регионов также вошли в рейтинг: Красноярский край занял 14-е место (1 380 литров по цене 49,78 рубля за литр), Томская область — 21-е место (1 138 литров по цене 48,33 рубля за литр), Омская область — 39-е место (968 литров по цене 48,17 рубля за литр), Республика Алтай — 60-е место (847 литров по цене 51,56 рубля за литр), Алтайский край — 69-е место (807 литров по цене 48,13 рубля за литр). Лидирующие позиции в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (2 589 литров по цене 48,42 рубля за литр), Москва (2 278 литров по цене 50,98 рубля за литр) и Чукотский автономный округ (2 160 литров по цене 63 рубля за литр).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выставили на продажу 17 павильонов сети «Дядя Денер».