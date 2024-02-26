В Новосибирске выставили на продажу 17 павильонов сети «Дядя Денер»

Общая стоимость павильонов составляет 5,7 млн рублей.

На продажу выставлены 17 павильонов сети «Дядя Денер» в Новосибирске, включая киоски с оборудованием и товарными знаками «Рубака парень», «Рубака», «DЯDЯ DЁНЕР», «ДЯДЯ ДЁНЕР», «DЯDЯ DЁНЕР».

Общая стоимость павильонов составляет 5,7 млн рублей, а торговых знаков — 1,35 млн рублей. Информация о торгах опубликована арбитражным управляющим Аркадием Зыряновым.

Павильоны уже предлагались на торги в ноябре и декабре 2023 года, но аукционы не состоялись. Компанию признали банкротом в июне прошлого года, с общей суммой задолженности в 212,84 млн рублей, включая 192,76 млн рублей в реестре требований кредиторов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский торговый центр «Ройял Парк» зарегистрировал свой товарный знак.