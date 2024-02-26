В Кемерово из автобуса высадили на мороз 12-летнего мальчика: Бастрыкин взял дело на контроль

Проводится процессуальная проверка.

Как сообщает информационный центр СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 12-летнего мальчика в Кемерово водитель рейсового автобуса высадил на мороз.

Инцидент произошел 21 февраля 2024 года. Мальчик приобрел детский билет, но не смог доказать право на льготный проезд, так как у него не было справки из школы. Водитель высадил его на мороз. Ребенок добирался до дома пешком.

В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу проводится процессуальная проверка.

Помимо этого, Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело.

Напомним, что новосибирская учительница напишет Бастрыкину после доноса на её «интимные» фото.