В Кемерово из автобуса высадили на мороз 12-летнего мальчика: Бастрыкин взял дело на контроль

Проводится процессуальная проверка.
Как сообщает информационный центр СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 12-летнего мальчика в Кемерово водитель рейсового автобуса высадил на мороз.
Инцидент произошел 21 февраля 2024 года. Мальчик приобрел детский билет, но не смог доказать право на льготный проезд, так как у него не было справки из школы. Водитель высадил его на мороз. Ребенок добирался до дома пешком.
В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу проводится процессуальная проверка.
Помимо этого, Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело.
Напомним, что новосибирская учительница напишет Бастрыкину после доноса на её «интимные» фото.