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общество

В Новосибирск прилетели необычные снегири

Фото: VN.ru

Необычные птицы были замечены в Новосибирске.

По данным портала VN.ru, преподаватель НГУ и орнитолог-любитель Людмила Буднева заметила в Новосибирске необычных серых снегирей.

В свою очередь, кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский подтвердил, что серые снегири действительно существуют.

«В отличие от привычных нам снегирей, самцы и самки серого снегиря окрашены одинаково. В Новосибирске и окрестностях серых снегирей можно увидеть крайне редко. Их местообитания находятся в исконных кедровых и лиственных лесах гористых регионов Сибири к востоку от долины Верхней Оби вплоть до Приморья на Дальнем Востоке», — прокомментировал Алексей.

Напомним, что птицы-щуры прилетели из тайги в Новосибирск из-за сильных морозов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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