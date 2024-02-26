В Новосибирске два пассажира попали в больницу после ДТП на левом берегу

В воскресенье, 25 февраля, в Новосибирске произошло столкновение двух легковых автомобилей.

По данным ГИБДД, утром на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Немировича-Данченко столкнулись Honda Fit и Nissan Note. В результате ДТП пострадали два пассажира Nissan Note – женщина 1976 года рождения и мальчик 2011 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Ленинском районе Новосибирска сбили 12-летнего мальчика.