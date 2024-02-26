В Новосибирске из-за ДТП образовался затор

На перекрестке Большевистской и Добролюбова в Новосибирске произошло ДТП.

Грузовик Shacman столкнулся с седаном Toyota Corolla вечером в понедельник, 26 февраля. Из-за инцидента образовалась пробка, затруднившая движение в сторону Речного вокзала. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Водители вынуждены были объезжать место аварии по встречке и обочине. Ситуация привела к временному перекрытию участка и отображению его на онлайн-картах как бордовой зоны.

В настоящее время движение на дорогах в этом районе восстановлено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске два пассажира попали в больницу после ДТП на левом берегу.