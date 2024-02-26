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общество

В Новосибирске мошенники под видом начальников выманивают деньги у людей

Фото: Pexels.com

В Новосибирской области выявили новый случай деятельности мошенников.

Они создают фейковые аккаунты начальников организаций и обманывают их подчиненных с целью выманивания денег.

Мошенники активно изучают личную информацию потенциальных жертв из социальных сетей и интернета, включая семейное положение, имена родственников, место работы, а также даже детали о машинах. Затем они представляются начальниками и, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, требуют переводов денег на фиктивные счета. В случае отказа ими применяются методы угрозы увольнения или предложения личной встречи по адресу.

Правоохранители приступили к расследованию данного преступления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске строительная компания должна сотрудникам более 80 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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