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общество

В Новосибирске строительная компания должна сотрудникам более 80 млн рублей

Фото: Следственный комитет России

В Новосибирске строительная компания привлекла внимание правоохранительных органов из-за задолженности по зарплате своим сотрудникам.

Общая сумма долга превышает 80 миллионов рублей. По предварительным данным, компания получала средства, но не выплачивала зарплаты. Работники не получали свою зарплату с ноября 2023 года.

В настоящее время региональный Следственный комитет и прокуратура занимаются расследованием этого случая. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, касающейся полной невыплаты заработной платы более чем на два месяца. Точное число пострадавших работников устанавливается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двоих новосибирцев задержали по подозрению в финансировании террористов в Сирии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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