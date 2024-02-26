В Новосибирске продают коллекцию спичечных этикеток

Цена договорная.
На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение купить коллекцию спичечных этикеток СССР. Автор объявления не указал точную цену товара, но уточнил, что можно договориться.
Отмечается, что коллекция состоит из более 4 тысяч экземпляров. Некоторые находятся в альбоме. Есть этикетки, на которых изображены цветы, танцоры, спортсмены, транспорт, животные.
Состояние товара разное: от отличного до удовлетворительного.
Напомним, что квартиру с видом на Центральный парк продают за 35 млн в Новосибирске.