В Новосибирске продают коллекцию спичечных этикеток

Цена договорная.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение купить коллекцию спичечных этикеток СССР. Автор объявления не указал точную цену товара, но уточнил, что можно договориться.

Отмечается, что коллекция состоит из более 4 тысяч экземпляров. Некоторые находятся в альбоме. Есть этикетки, на которых изображены цветы, танцоры, спортсмены, транспорт, животные.

Состояние товара разное: от отличного до удовлетворительного.

Напомним, что квартиру с видом на Центральный парк продают за 35 млн в Новосибирске.