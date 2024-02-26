В Новосибирске ученые предложили новую модель распределения мест в вузах

В Новосибирском государственном университете (НГУ) разработали математическую модель с применением современных подходов машинного обучения для прогнозирования контрольных цифр приема (КЦП) бюджетников в вузах.

Эта модель разработана под руководством Сергея Оспичева, доцента Механико-математического факультета НГУ. Она учитывает множество факторов, таких как миграционная ситуация, экономические показатели и инвестиционные проекты, чтобы предсказать количество вакантных рабочих мест на предприятиях в различных специальностях. Модель также учитывает тренды изменений в среднесрочной перспективе до 20 лет, что поможет снизить риск нехватки или переизбытка специалистов на рынке труда.

По словам Оспичева, данная модель позволит эффективнее предсказывать потребности рынка труда и будет полезна не только для высшего и среднего профессионального образования, но и для бизнес-сферы, позволяя строить прогнозы развития предприятий и принимать более обоснованные решения о долгосрочных инвестициях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска создали микрорезонаторы на поверхности оптоволокна.