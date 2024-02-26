В Новосибирске увеличивается количество тёплых дней

По данным Яндекс.Погоды и анализу исторических данных, средняя температура в Новосибирске и других крупных городах России продолжает расти.

Такая тенденция приводит к сокращению числа холодных дней и увеличению количества осадков.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. В Новосибирске рекорд пока удерживает 2020 год. Однако общая тенденция к увеличению средних температур наблюдается.

В прошлом году средняя температура в Новосибирске была выше базового периода (1950–1979) на 2,9 °C, а за последнее десятилетие (2014–2023) — на 2 °C. Город занимает пятое место по приросту средней температуры среди шестнадцати городов-миллионников.

Количество холодных дней постепенно снижается, а количество тёплых увеличивается. Рекорды холода были зафиксированы в основном до 1990-х годов, в то время как рекорды жары — в XXI веке.

Кроме того, за последнее десятилетие во всех городах-миллионниках, включая Новосибирск, наблюдается увеличение количества осадков. Снегопады стали более редкими, снег лежит на улицах меньшее количество дней в году.

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