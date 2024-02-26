В Новосибирске в Октябрьском районе за 95 млн продают квартиру с видом на Обь

В Октябрьском районе продают пятикомнатную квартиру в ЖК «Михайловский» с мебелью и свежим ремонтом.

Объявление о продаже опубликовали на сайте N1.ru 24 февраля. Квартира, площадью 163 квадратных метра, предлагается за 95 миллионов рублей. Продавец утверждает, что из окон этого жилья открывается вид на набережную и недавно построенный ЛДС «Сибирь-Арена».

В квартире сделан ремонт, есть мебель и бытовая техника. Также есть просторная кухня-гостиная площадью 65 квадратных метров, три спальни, каждая с собственным санузлом, и гостевой санузел, а также постирочная.

Квартира стала самой дорогой и самой просторной из выставленных на продажу в этом жилом комплексе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что квартиру с видом на Центральный парк продают за 35 млн в Новосибирске.