В Новосибирске за январь выросли цены на фрукты и овощи

По данным Новосибирскстата, в январе 2024 года в регионе продолжается рост цен на продукты.

Согласно отчету, фрукты и овощи за этот период подорожали в среднем на 4,6%, тогда как цены на мясо снизились на 0,8%. Общий уровень продовольственной инфляции в начале года составил 0,5%.

Среди овощей наибольший рост цен зафиксирован на капусту, увеличившуюся на 15,6%, и огурцы, подорожавшие на 10,2%. Однако стоит отметить, что репчатый лук стал доступнее на 25%, а цены на сельскохозяйственную птицу снизились на 3,6%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на 8,6 млн рублей приобрели смартфоны для водителей мусоровозов.