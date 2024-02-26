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общество

В Новосибирске за январь выросли цены на фрукты и овощи

Фото: Pexels.com

По данным Новосибирскстата, в январе 2024 года в регионе продолжается рост цен на продукты.

Согласно отчету, фрукты и овощи за этот период подорожали в среднем на 4,6%, тогда как цены на мясо снизились на 0,8%. Общий уровень продовольственной инфляции в начале года составил 0,5%.

Среди овощей наибольший рост цен зафиксирован на капусту, увеличившуюся на 15,6%, и огурцы, подорожавшие на 10,2%. Однако стоит отметить, что репчатый лук стал доступнее на 25%, а цены на сельскохозяйственную птицу снизились на 3,6%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на 8,6 млн рублей приобрели смартфоны для водителей мусоровозов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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