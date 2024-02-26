В Новосибирске жители пригорода остались без прямой маршрутки до станции метро

Теперь в Новосибирск можно попасть только с пересадками или на электричке.

Жители села Барышево и поселка Двуречье в пригороде Новосибирска больше не могут воспользоваться прямой маршруткой №317 до станции метро из-за решения перевозчика прекратить обслуживание этого маршрута. Причиной решения стала его нерентабельность, а также увольнение водителей.

Региональное Министерство транспорта объявило о проведении нового конкурса для поиска компании, готовой осуществлять данное обслуживание. Заявки принимаются до 21 марта.

В настоящее время, чтобы добраться до Новосибирска, жители вынуждены ехать с пересадками или пользоваться электричками. Электрички со станции Барышево курсируют с интервалами, не всегда удобными для пассажиров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске родители школьников из-за угроз не отпустили их на уроки.