В Новосибирске родители школьников из-за угроз не отпустили их на уроки

Угрозы стали поступать 25 февраля.

Напомним, что родители школьников в Новосибирске стали получать сообщения со ссылкой на телеграм-канал, где неизвестный угрожает прийти с оружием в торговые центры и школы и расстрелять людей, пишет Горсайт.

«В этих местах произойдёт расстрел детей!! Нас может быть как и 5 человек, так и 25, нам не страшно, полиция не может нас поймать. Мы будем расстреливать вас вам будут перерезать глотки вы будете уничтожены в своих школах. Дата: 26.02.24 Новосибирск. Я войду в историю!! Очищение скоро сбудется!!» – говорилось в сообщении неизвестного.

Аноним также опубликовал список учреждений, в который вошли школы: №20, №148, №122, №120, №109, №209, №45, №95, №35, №40, №123, №122, №134, №123, №98.

После этого, 26 февраля, многие родители не отпустили детей в школы на уроки.



«У меня сын учится в 1-м классе в школе не из списка. И мы до последнего собирались на уроки. Но в итоге я всё же решила, что пусть он лучше прогуляет. В родительском чате особого обсуждения не было, но выяснилось, что на занятия сегодня пришли всего 10 ребят из 30», – сообщила жительница Центрального округа BFM-Новосибирск.