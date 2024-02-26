В сети появился список новосибирских школ, в которых угрожают устроить стрельбу

В Новосибирске неизвестный угрожает устроить стрельбу в школах.

В Новосибирске неизвестный создал телеграм-канал, в котором угрожает устроить расстрел в школах города 27 февраля, на это обратил внимание Сиб.фм

Аноним опубликовал список учреждений, в который вошли школы: №20, №148, №122, №120, №109, №209, №45, №95, №35, №40, №123, №122, №134, №123, №98.





Ранее автор канала с таким же названием угрожал устроить теракт и в других школах, а также в ТЦ «Галерея» и ТЦ «Мега».

«Нас может быть, как и 5 человек, так и 25, на не страшно, полиция не может нас поймать. Мы будем расстреливать вас, вам будут перерезать глотки, вы будете уничтожены в своих же школах», — заявил неизвестный.

Напомним, родители школьников в Новосибирске стали получать сообщения со ссылкой на телеграм-канал, где неизвестный угрожает прийти с оружием в торговые центры и школы и расстрелять людей.

На прошлой неделе, 22 феваряля, аноним угрожал устроить стрельбу в бердской школе.