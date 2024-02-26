В Новосибирской области для очистки притоков Оби потребуется 274 млн рублей

В Новосибирской области запланирована очистка пяти рек, которые являются притоками Оби.

Проект оценили в 274 миллиона рублей и направили для рассмотрения на федеральном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов региона Евгения Шестернина.

Речь идет о водоемах Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я, Тула, а также русле реки Пивоварка и русле реки Нижний Сузун.

Подачу заявки на очистку объяснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она отметила, что без этого шага риск утраты Оби, как важного водоисточника, значительно увеличивается. Вице-мэр также подчеркнула, что экологическое состояние малых рек в регионе уже находится на пределе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мошенники под видом начальников выманивают деньги у людей.