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общество

Водопровод в Верх-Туле Новосибирской области отремонтируют за 5,1 млн рублей

Фото: freepik

За 5,1 миллионов рублей отремонтируют водопровод в Верх-Туле.

На сайте госзакупок опубликовали тендер, в котором сообщается, что в Новосибирской области администрация Верх-Тулинского сельсовета ищет подрядчика для ремонта водопроводной сети на одной из улиц посёлка.

Исполнитель должен будет закупить нужные материалы, сделать земляные работы и заменить водопровод на улице Экспериментальная база.

Работы нужно будет завершить до 30 апреля текущего года. Начальная цена составляет 5 100 388 рублей.

Напомним, что в Новосибирске в 2024 году хотят отремонтировать более 40 километров дорог.

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Валерия Митрохина
Журналист

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