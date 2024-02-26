За 5 лет в Новосибирской области построено более 1 200 спортивных объектов

Более 1 200 спортивных объектов построили в НСО за 5 лет.

На портале VN.ru сообщили, что более 1 200 спортивных объектов было создано в Новосибирской области за 5 лет.

Уточняется, что за период с 2019 по 2023 год было построено и создано 1 268 новых объектов инфраструктуры для занятий спортом, из которых более 200 были построены в прошлом году.

По словам министра физической культуры и спорта области Сергея Ахапова, сейчас спорт получает большое внимание благодаря новой государственной политике, а уровень доступности спортивной инфраструктуры для населения увеличился на 14% по сравнению с 2018 годом.

Напомним, что республика Кабо-Верде выпускает марки с изображением спортсмена из Новосибирска.