Актера Депардье, прописанного в Новосибирске, снова обвинили в домогательствах

Актера Жерара Депардье снова обвинили в сексуальных домогательствах.

По данным BFMTV, 53-летняя художница-постановщица, утверждает, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году Депардье жестко схватил ее и трогал талию, живот и грудь.

Еще одна женщина, 33-летняя помощница режиссера, также сообщила, что актер прикасался к ее груди и ягодицам во время съемок того же фильма.

Во Франции 16 февраля была подана новая жалоба из-за сексуальных домогательств, в которой бывшая ассистентка кинематографиста утверждает, что столкнулась с подобным поведением со стороны Депардье во время съемок фильма в 2014 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на новосибирского блогера написали донос из-за попытки закрыть бар «Элтон».