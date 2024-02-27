На новосибирского блогера написали донос из-за попытки закрыть бар «Элтон»

Житель Новосибирска потребовал через Екатерину Мизулину закрыть городские бары, но получил ответный донос.

Житель Новосибирска Владислав Пушкин потребовал через главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину закрыть бар «Элтон», в котором, по его словам, мужчины переодеваются в женщин.

Сама же Мизулина после заявления обратилась в региональное управление МВД с просьбой проверить заведение.

Кроме этого, Пушкин требовал закрыть и «Небар» в связи с «ужасными, неподобающими» событиями.

Однако сибиряки не оценили требования Пушкина и в комментариях в его Telegram-канале начали скидывать видео с его участием, на которых ему дают выпить шампанское в клубе, когда он стоит на коленях. Также есть ролик, где он обхватывает своего друга ногами.

Кроме этого, его друзей обвинили в ЛГБТ*-пропаганде.

«Угарно, друзей Пушкина можно легко приравнять к запрещенному движению ЛГБТ*. Ты там ходи, радуйся, доносы на твоих друзей пойдут», — написал комментарий житель Новосибирска, прикрепив фотографии с целующимися девочками.

Другой недовольный выходками Пушкина написал встречный донос Екатерине Мизулиной.



«Здравствуйте, дорогая Екатерина. Очень бы хотелось обратить внимание на одного персонажа под названием Влад Пушкин, именующего себя будущим мэром города. Мало того, что он лицемер, который является участником запрещенной экстремисткой организации ЛГБТ*, он еще и ведет маргинальный образ жизни, ходя по всяким барам, в том числе и в тот бар, на который он вам доложил. И это был не просто поход с целью разведать обстановку, а скорее найти себе партнера для разврата. Пушкин употребляет алкоголь на камеру и показывает все в общем доступе. За кадром, возможно, употребляет наркотики. Так что если собираетесь закрыть бар, то закройте и этого молодого человека, потому что в нашей России не нужны такие мэры. И больше всего обидно, что пока на СВО погибают наши бравые войны, Влад Пушкин вытворяет все вот это», — написал Павел Мизулиной в Telegram-боте.



Как ранее писал Сиб.фм, один из учредителей "Элтона" Денис Шилов рассказал, что после истории в Красноярске, формат работы новосибирского клуба хотели пересмотреть.

*Признано экстремистским и запрещено в РФ