Блогер из Новосибирска получила главную просветительскую награду России

Девушка разработала уникальную концепцию коротких видеоуроков рисования.

Ульяна Шабанова, блогер из Новосибирска, стала лауреатом главной просветительской награды «Знание.Премия — 2023».

Ульяна является автором проекта «Няня Уля | Школа рисования для детей», преподавателем видеоблоггинга в детской IT-школе Movavi. Она победила в номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых».

Сообщается, что девушка разработала уникальную концепцию коротких видеоуроков рисования для детей дошкольного возраста. Программа направлена на развитие критического мышления и творческого потенциала.

Всего за год, с 2022 по 2023, Ульяна выпустила более 140 уроков на разных онлайн-площадках.

Помимо этого, девушка проводит бесплатные очные мастер-классы по рисованию для детей в Новосибирске, Красноярске и Улан-Удэ.

Напомним, что новосибирский певец Митя Фомин вышел в финал в шоу «Выжить в Самарканде».