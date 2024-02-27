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проиcшествия

Депутат НСО сообщил о смерти пострадавших в пожаре женщины с ребенком

Фото: Freepik.com

Две жертвы субботнего пожара в доме Новосибирска скончались в больнице.

Депутат горсовета в Дзержинском районе Георгий Андреев в своем канале Telegram рассказал, что госпитализированных мать и дочь спасти не удалось — они пострадали при пожаре 24 февраля. Глава семьи, как и еще один житель многоквартирника, скончались сразу.

Напомним, горел дом № 30/1 на улице Адриена Лежена. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров, горела квартира по всей площади. По словам очевидцев, огнеборцы не могли подвезти лестницу к эпицентру пожара. Пострадавшие были эвакуированы через задымленный подъезд.

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Галина Чебыкина
Журналист

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