Депутат НСО сообщил о смерти пострадавших в пожаре женщины с ребенком

Две жертвы субботнего пожара в доме Новосибирска скончались в больнице.

Депутат горсовета в Дзержинском районе Георгий Андреев в своем канале Telegram рассказал, что госпитализированных мать и дочь спасти не удалось — они пострадали при пожаре 24 февраля. Глава семьи, как и еще один житель многоквартирника, скончались сразу.

Напомним, горел дом № 30/1 на улице Адриена Лежена. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров, горела квартира по всей площади. По словам очевидцев, огнеборцы не могли подвезти лестницу к эпицентру пожара. Пострадавшие были эвакуированы через задымленный подъезд.