«Глаз не двигается»: в Новосибирске водитель сбил ребёнка, паркуясь задом

На парковке Плющихинского жилмассива в Новосибирске водитель внедорожника сбил 12-летнюю девочку. Родители на МЖК опасаются за своих детей и требуют возбуждения уголовного дела.

18 февраля 12-летняя Катя вышла из дома на улице Виталия Потылицына и направилась к остановке, до тротуара было всего метров 50, но в это время на парковку задом заезжал внедорожник. Тяжёлый автомобиль буквально проехался по пятикласснице.

«Мне дочь рассказала, что постояла, подождала, пока он выехал с парковочного места. Потом, говорит, начала проходить. Он резко начал сдавать назад, — рассказала Сиб.фм мама девочки Елена.

– Он её не заметил, она упала. Он начал ещё больше газовать, потому что ему мешало что-то заехать. Хорошо, что она попала между колёс, а то голова была бы под колесом!»

Видео, которое уже разошлось по новосибирским пабликам, мать девочки не смотрела. На кадрах водитель действительно резко газует. Как рассказывает 47-летний Евгений, он не заметил девочку, хотя другой прохожий мужчина буквально кинулся к нему с криками.

«Он её и вытащил из-под машины. На камерах, видимо, ещё видно, что водитель её тряс, приводил в себя, — говорит Елена.

– Мне уже позвонил врач скорой помощи. Я быстро собрала документы, и мы поехали. Там стояло два экипажа полиции и виновник. Но я в ту сторону не смотрела, и сейчас не смотрю, пока ребёнок в реанимации».

Катя два дня находилась в тяжёлом состоянии в реанимации. У девочки диагностировали перелом височной и затылочной части, ушиб лёгкого и переломы бедра, а также лопнула перепонка. Два дня за жизнь ребёнка боролись врачи.

«Глаз у нас не реагирует. Врачи говорят, что уйдёт много времени на восстановление, потому что задета мышца. Глаз видит, но не двигается ни вверх, ни вниз, ни в сторону, — констатирует мать девочки. – Пока мы лежим в нейрохирургии. Потом ещё 2 недели на бедро, а потом глазом займёмся».

Сейчас по данному факту дознаватели проводят проверку. Позже будет решаться вопрос с возбуждением уголовного дела. Между тем, родители на МЖК напуганы: ведь под колёса мог попасть любой проходящий мимо ребёнок.

«Если он начал резко газовать, а сзади появляется ребёнок. Конечно, он не успел остановиться. Страшно подумать, что ситуация может повториться и не раз. Мы требуем, чтобы водителя привлекли к ответственности, — считает мать школьника, у которой ребёнок также ходит в школу №216, Евгения.

– Однако детей мы тоже предупредили, чтобы смотрели по сторонам и не выскакивали резко на дорогу. Мало ли кто будет также резко выезжать, а малыша тогда вообще бы не заметили».

Родители старшеклассников школы №216 открыли сбор на материальную помощь пострадавшей девочке. Ребёнку теперь предстоит длительная реабилитация.

Напомним, что в минувшее воскресенье на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Немировича-Данченко столкнулись Honda Fit и Nissan Note – в результате в больницу попал 12-летний мальчик.