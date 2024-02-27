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общество культура

Гуляния на Масленицу проведут во всех парках Новосибирска

Фото: Pexels.com

В Новосибирске в этом году Масленицу будут отмечать во всех городских парках с 11 по 17 марта.

Власти города опубликуют подробную программу мероприятий на следующей неделе. В рамках праздника будет соблюдаться традиция сжигания чучела Масленицы с соблюдением правил пожарной безопасности. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Улицу Ленина в центре Новосибирска не сделают пешеходной.

Напомним, что после Масленицы православные верующие начнут Великий пост, который продлится до 4 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что театр кукол Новосибирска показал спектакль «Про Петрушку» в Индии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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