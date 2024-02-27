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общество

Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Благовещенске из-за больного пассажира

Фото: freepik

Самолет, направляющийся в Новосибирск, экстренно приземлился в Благовещенске.

Как сообщается в Telegram-канале Aviaincident, 26 февраля, летевший в Новосибирск самолет российской авиакомпании «Сибирь» резко сел в Благовещенске.

По предварительным данным, самолет, который направлялся из Владивостока в Новосибирск, приземлился в Благовещенске из-за пассажира, которому резко стало плохо на борту.

«Экипаж доложил о больном пассажире и принял решение следовать на аэродром Благовещенск», — говорится в сообщении.

Напомним, что самолет из Норильска в Новосибирск задержали из-за непогоды.

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Валерия Митрохина
Журналист

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