Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Благовещенске из-за больного пассажира

Самолет, направляющийся в Новосибирск, экстренно приземлился в Благовещенске.

Как сообщается в Telegram-канале Aviaincident, 26 февраля, летевший в Новосибирск самолет российской авиакомпании «Сибирь» резко сел в Благовещенске.

По предварительным данным, самолет, который направлялся из Владивостока в Новосибирск, приземлился в Благовещенске из-за пассажира, которому резко стало плохо на борту.

«Экипаж доложил о больном пассажире и принял решение следовать на аэродром Благовещенск», — говорится в сообщении.

Напомним, что самолет из Норильска в Новосибирск задержали из-за непогоды.