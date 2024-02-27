На трассе Томск — Новосибирск бьются авто из-за костра у кафе

Дорогу между Новосибирском и Томском в ночь на 27 февраля затянуло густым дымом, уже есть ДТП.

Видимость на трассе стала очень плохой из-за костра от местного кафе — у деревни Кандинки рядом с закусочной подожгли опилки, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Уже зарегистрировано две автоаварии, отметили подписчики канала.

«Задымило так, что видимость у водителей около полуметра. На расстоянии в 500 метров друг от друга из-за завесы случилось два ДТП. «Крузак» врезался в грузовичок, а чуть дальше столкнулись фура и четыре легковых машины», — говорится в посте.

О том, есть ли в этих дорожно-транспортных происшествиях пострадавши, информации пока нет.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске два пассажира попали в больницу после ДТП на левом берегу.