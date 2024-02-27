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общество

Новосибирская строительная компания задолжала 80 млн сотрудникам

Фото: Следственный комитет России

В Новосибирске строительная компания привлекла внимание правоохранительных органов из-за задолженности по зарплате своим сотрудникам.

Общая сумма долга составляет более 80 миллионов рублей. По предварительным данным, компания получала средства. Однако не выплачивала зарплаты своим работникам. Работники не получали заработную плату с ноября 2023 года.

В настоящее время региональный Следственный комитет и прокуратура проводят расследование данного случая. По факту полной невыплаты заработной платы более чем на два месяца возбуждено уголовное дело. Точное количество пострадавших работников устанавливается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у бизнесмена из Новосибирска на Алтае конфисковали баржу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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