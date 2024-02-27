Новосибирский блогер Дава стал участником шоу на ТНТ

Съемки проекта проходили в Китае.

Как сообщает пресс-служба ТНТ, 10 марта стартует новое реалити-шоу «Сокровища императора». В проекте участвуют различные звезды, которым необходимо проходить сложные испытания ради приза в миллион рублей.

В шоу примут участие 13 пар, среди которых Давид Манукян и его брат Арман Давтян из Новосибирска.

Помимо них за приз также будут бороться Мария Погребняк, Алана Мамаева, Зураб Матуа и Андрей Аверин, Иван Пышненко и Андрей Пышненко, Олег и Александра Верещагины, Женя Искандарова, Карина Кокс, Анатолий Цой, Валентин Ли, Женя Ершов с мамой Еленой Путылиной, Филипп Киркоров и Вольфганг Черни.

Ведущими шоу стали Михаил Галустян и Ольга Бузова, которая является бывшей девушкой новосибирца.

Напомним, что новосибирский певец Митя Фомин вышел в финал в шоу «Выжить в Самарканде».