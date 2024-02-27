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общество

Новосибирского депутата Каверзину признали причастной к экстремистской деятельности

Фото: социальные сети

Суд признал Светлану Каверзину причастной к экстремисткой деятельности.

В своем Telegram-канале депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина опубликовала информацию о том, что вчера, 26 февраля, суд официально признал ее причастной к экстремистской деятельности.

“Теперь я не имею право организовывать никакие публичные мероприятия. Теперь я не имею право никуда баллотироваться. Да, на пост мэра тоже. Есть ещё ограничения, но они уже не так существенны”, — написала депутат об ограничениях своей деятельности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что движение «Я/Мы Сергей Фургал»* суд признал экстремистским.

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Валерия Митрохина
Журналист

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