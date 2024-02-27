Пассажирку самолета до Новосибирска в Барнауле посадили в автобус

Пассажиров рейса из Москвы в Новосибирск авиакомпании «Победа» пришлось пересадить в автобусы в Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Толмачево.

Рейс, запланированный на 26 февраля, был задержан из-за тумана. Самолет, вместо посадки в Новосибирске, был направлен в Барнаул на дозаправку.

Пассажирам пришлось ожидать автобус несколько часов, что вызвало их недовольство. Однако, несмотря на значительные временные затраты, компания не вернула им стоимость билетов.

Компания организовала транспортировку пассажиров из Новосибирска на автобусах и обещала предоставить питание и гостиницу. Тем, кто не желал ждать, предложили самостоятельно добраться до Новосибирска и получить возврат денег за билеты.

Одна из пассажиров, решившая добраться до Новосибирска самостоятельно, приехала в Барнаул в момент, когда автобусы должны были забрать пассажиров из аэропорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что санавиация Новосибирской области спасла 1389 жизней.