Под Новосибирском открыли 15 центров для больных онкологией

Качество оказания онкологической помощи в Новосибирской области заметно улучшилось за последние пять лет.

Согласно отчету пресс-службы регионального правительства, в регионе теперь функционирует современная сеть Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПов), включающая более 700 единиц современного оборудования. Из запланированных 16 ЦАОПов уже создали 15.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил введение новой концепции первичной помощи онкологическим больным через Центры амбулаторной онкологической помощи. Они предназначены для раннего выявления опухолей и предоставления медицинской помощи в кратчайшие сроки на местах.

Развитие сети ЦАОПов планируется завершить в 2024 году. Три ключевые медицинские организации, обслуживающие онкологических пациентов, получили обновленное современное оборудование, включая два ускорительных комплекса для Новосибирского онкологического диспансера.

Обновленное отделение радиотерапии ежедневно принимает до 50 человек, а также вводится круглосуточный стационар и отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек. Также завершено строительство корпуса патоморфологической лаборатории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, сколько новосибирский «Вектор» тратит на корм для подопытных кроликов.