Стало известно, сколько новосибирский «Вектор» тратит на корм для подопытных кроликов

Центр вирусологии «Вектор» закупил 11 тонн корма для подопытных животных.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заключил контракт на 808 тысяч рублей для поставки корма для подопытных животных, обратил внимание Сиб.фм



По информации из документов контракта, полнорационный сухой гранулированный комбикорм нужен для мелких лабораторных грызунов: мышей, крыс и хомяков. На весь 2024 год им понадобится 4700 кг.



Также «Вектор» заказал комбикорм для конвенциональных лабораторных кроликов и морских свинок. Им понадобится больше, чем грызунам — 6300 кг на весь год.



Поставщик — ООО «Семикрыл». Корм должен соответствовать ветеринарно-санитарным нормам и требованиям к качеству кормов для непродуктивных животных.



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