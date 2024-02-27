Прокуратура Новосибирска просит 15 лет для иностранца, жестоко убившего свою девушку

Для иностранца зверски убившего 17-летнюю девушку, прокуратура Новосибирска просит 15 лет колонии.

Ранее было известно, что в Нижней Ельцовке Новосибирской области произошло страшное происшествие — видеорегистратор проезжающей машины зафиксировал то, как мигрант повалил девушку на землю и нанес ей около 20 ударов ножом, а затем убежал в лес.

После случившегося мигранта нашли сразу же на следующий день и арестовали.

Сейчас дело рассматривает Советский районный суд. Сторона обвинения просит для преступника 15,5 лет строго режима.